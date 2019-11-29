Кожевникова вышла на одиночный пикет в поддержку Михаила Каабака

Она подчеркнула, что остаётся открытым вопрос о том, кто ответит за то, что маленькая девочка не дождалась пересадки почки.

Актриса Мария Кожевникова вышла на одиночный пикет в поддержку врача Михаила Каабака, которого 26 ноября восстановили в должности после увольнения. Об этом она сообщила на своей странице в "Инстаграме".

— Важно! С завтрашнего дня уникальный врач Михаил Каабак, Надежда Бабенко приступают к работе! Впереди несколько очень сложных операций маленьким детям, которые надо делать было уже позавчера, — отметила Кожевникова.

Актриса рассказала, что вопрос о том, кто ответит за то, что маленькая девочка не дождалась пересадки почки из-за увольнения врача, остаётся открытым. Она добавила, что доктора уже завтра приступают к работе на полную ставку.

Напомним, Михаил Каабак — единственный в России трансплантолог, который проводил операции грудным детям весом менее 10 килограммов — был уволен в ноябре этого года. Матери больных детей призвали не закрывать уникальное отделение транспланталогии в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья. 26 ноября доктор и его коллега Надежда Бабенко были восстановлены в должности.

Ранее Лайф сообщал, что 28 ноября умерла девочка, её должны были прооперировать ещё в октябре, но не успели, поскольку врач был уволен. В Минздраве, однако, заявили, что малышка скончалась от пневмонии. Мама ребёнка надеется, что все причастные к увольнению Михаила Каабака будут наказаны.