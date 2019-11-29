Кожевникова вышла на одиночный пикет в поддержку Михаила Каабака

Актриса Мария Кожевникова вышла на одиночный пикет в поддержку врача Михаила Каабака, которого 26 ноября восстановили в должности после увольнения. Об этом она сообщила на своей странице в "Инстаграме".
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Друзья, не хочу писать громких слов, а то в нашей стране все настолько стремительно меняется, как в одну, так и в другую сторону, что эмоций, честно, уже не осталось. Важно! С завтрашнего дня уникальный врач Михаил Каабак, Надежда Бабенко приступают к работе‼️ впереди несколько очень сложных операций маленьким детям, которые надо делать было уже позавчера. Сегодня мы с @irenaponaroshku и депутатом Мосгордумы @elena__nikolaeva , как ранее уже писали, вышли с одиночном пикетом , так как вопрос остаётся открытым, кто ответит, что Насте Орловой не дали шанса на жизнь и не сделали операцию???! Одновременно с пикетом проходила мини пресс конференция на которой и озвучили информацию, что врачи уже завтра преступят к работе и их берут на полную ставку! Но мы держим руку на пульсе, будем Всех информировать. Спасибо за репосты, спасибо за неравнодушие и спасибо некоторым СМИ, которые разобрались и объективно освещали информацию. P.S. Если кого-то расстроит мой внешний вид, прошу прощения, я несмотря на температуру вышла и мне уже было все равно как я выгляжу. #детям_нужен_каабак
— Важно! С завтрашнего дня уникальный врач Михаил Каабак, Надежда Бабенко приступают к работе! Впереди несколько очень сложных операций маленьким детям, которые надо делать было уже позавчера, — отметила Кожевникова.
Актриса рассказала, что вопрос о том, кто ответит за то, что маленькая девочка не дождалась пересадки почки из-за увольнения врача, остаётся открытым. Она добавила, что доктора уже завтра приступают к работе на полную ставку.
Напомним, Михаил Каабак — единственный в России трансплантолог, который проводил операции грудным детям весом менее 10 килограммов — был уволен в ноябре этого года. Матери больных детей призвали не закрывать уникальное отделение транспланталогии в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья. 26 ноября доктор и его коллега Надежда Бабенко были восстановлены в должности.
Ранее Лайф сообщал, что 28 ноября умерла девочка, её должны были прооперировать ещё в октябре, но не успели, поскольку врач был уволен. В Минздраве, однако, заявили, что малышка скончалась от пневмонии. Мама ребёнка надеется, что все причастные к увольнению Михаила Каабака будут наказаны.
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