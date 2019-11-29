Роберт Дауни — младший поделился постерами с собой в роли доктора Дулиттла

Американский актёр Роберт Дауни — младший выложил в своём инстаграме постеры к фильму "Удивительное путешествие Доктора Дулиттла" со всеми животными, которые принимали участие в картине.

Сюжет рассказывает о знаменитом докторе, который лечил зверей. После смерти своей жены он ни с кем не контактировал и жил затворником в собственном поместье, общаясь лишь с животными. Однако когда он узнаёт, что юная английская королева заболела, то тут же отправляется к ней на помощь.

Главную роль — самого доктора Дулиттла — в ленте сыграл Роберт Дауни — младший. Зверей озвучивали популярные актёры: например, голосом жирафа Бетси стала Селена Гомес, попугая Поли — Эмма Томпсон, пса Джипа — Том Холланд, а лисы Туту — Марион Котийяр.

Премьера фильма в России запланирована на 20 февраля. Ранее её перенесли из-за того, что продюсеры решили переснимать ленту и позвали Криса Маккея и Джонатана Либесмана на помощь режиссеру Стивену Гейгану.