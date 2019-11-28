В СБР назвали состав сборной на сменную эстафету. Без Логинова не обошлось

Союз биатлонистов России (СБР) огласил состав участников смешанной эстафеты на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Об этом сообщает пресс-служба СБР.
Нашу сборную представят Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Екатерина Юрлова и Светлана Миронова. В запасе на гонку остались Никита Поршнев и Лариса Куклина.
В одиночной смешанной эстафете на старт выйдут Матвей Елисеев и Тамара Воронина.
Добавим, что две первые гонки нового сезона пройдут 30 ноября.
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