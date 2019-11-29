Бочкарёва озадачила поклонников фотографией в платье, похожем на свадебное

5

Фото © Instagram / Наталья Бочкарева

Актриса Наталья Бочкарёва выложила в "Инстаграме" фотографию в белом платье, похожем на свадебное, чем озадачила поклонников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Вчера был невероятный день вдали от суеты, холода и серых будней✨ Спасибо тебе, Вселенная, за возможность ощутить себя по-настоящему счастливой🥰 Теперь я точно знаю, что миром правят только любовь, добро и красота!♥️ ——— #натальябочкарева #бочкарева #миромправитлюбовь #счастьеесть #мечтысбываются #мояжизнь #мирвкоторомяживу #nataliabochkareva #bochkareva

Публикация от Наталья Бочкарева (@natalia_bochkareva_official)

— Вчера был невероятный день вдали от суеты, холода и серых будней. Спасибо тебе, Вселенная, за возможность ощутить себя по-настоящему счастливой. Теперь я точно знаю, что миром правят только любовь, добро и красота! — написала звезда.

Подписчики начали задавать вопросы, вышла ли Бочкарёва замуж, называли её невестой.

Очень красивая невеста!

Вы вышли замуж?

Сама Наталья никак не прокомментировала слухи о возможном замужестве.

Ранее Наталья Бочкарёва рассказала, как похудеть и хорошо выглядеть.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×