Бочкарёва озадачила поклонников фотографией в платье, похожем на свадебное

Актриса Наталья Бочкарёва выложила в "Инстаграме" фотографию в белом платье, похожем на свадебное, чем озадачила поклонников.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вчера был невероятный день вдали от суеты, холода и серых будней✨ Спасибо тебе, Вселенная, за возможность ощутить себя по-настоящему счастливой🥰 Теперь я точно знаю, что миром правят только любовь, добро и красота!♥️ ——— #натальябочкарева #бочкарева #миромправитлюбовь #счастьеесть #мечтысбываются #мояжизнь #мирвкоторомяживу #nataliabochkareva #bochkareva
— Вчера был невероятный день вдали от суеты, холода и серых будней. Спасибо тебе, Вселенная, за возможность ощутить себя по-настоящему счастливой. Теперь я точно знаю, что миром правят только любовь, добро и красота! — написала звезда.
Подписчики начали задавать вопросы, вышла ли Бочкарёва замуж, называли её невестой.
Очень красивая невеста!
Вы вышли замуж?
Сама Наталья никак не прокомментировала слухи о возможном замужестве.
Ранее Наталья Бочкарёва рассказала, как похудеть и хорошо выглядеть.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram