Бочкарёва озадачила поклонников фотографией в платье, похожем на свадебное

Актриса Наталья Бочкарёва выложила в "Инстаграме" фотографию в белом платье, похожем на свадебное, чем озадачила поклонников.

— Вчера был невероятный день вдали от суеты, холода и серых будней. Спасибо тебе, Вселенная, за возможность ощутить себя по-настоящему счастливой. Теперь я точно знаю, что миром правят только любовь, добро и красота! — написала звезда.

Подписчики начали задавать вопросы, вышла ли Бочкарёва замуж, называли её невестой.

Очень красивая невеста! anet832

Вы вышли замуж? stekenefe

Сама Наталья никак не прокомментировала слухи о возможном замужестве.

Ранее Наталья Бочкарёва рассказала, как похудеть и хорошо выглядеть.