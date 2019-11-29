"Аэрофлот" предложил защищать аэропорты от птиц с помощью орлов, сов и ястребов

"Аэрофлот" предложил создать компанию, поставляющую услуги ловчих птиц и собак для повышения орнитологической безопасности аэропортов в наиболее проблемные сезоны. Отмечается, что такая служба может быть создана при поддержке Минтранса или Росавиации. Соответствующий доклад опубликован на сайте "Росавиации".

— По примеру международного опыта компания Hawreye's Canadian предлагает специалистов и тренированных животных (орлы, ястребы, соколы, совы и собаки) <...>. Предлагается создание специальной компании <...> для предоставления услуг — ловчих птиц, собак на проблемные сезоны, — сообщается в докладе.

По данным специалистов, "проблемными сезонами" является промежуток с мая по сентябрь. В остальное время для орнитологов в аэропортах почти нет работы.

Отмечается, что базовый для "Аэрофлота" аэропорт Шереметьево не использует ловчих животных и птиц. А в целом в аэропортах следуют стандартным требованиям к обеспечению орнитологической безопасности. Например, скашивают траву. А это не всегда может быть полезным: чайки, например, боятся высокой травы, а отпугивать этих птиц можно как раз с помощью ловчих собак.

Траву в аэропортах предлагают, следуя из международного опыта, заменить на не требующую окоса.

Авторы доклада сообщили также о том, что в России не используется современная система радиолокации, с помощью которой можно выявить местонахождение птиц и проследить за ними в режиме реального времени.

— Назрела необходимость создавать свои отечественные системы обнаружения и прогнозирования появления птиц и распространять их применение, хотя бы в крупных аэропортах РФ, — говорится в докладе.

Напомним, в августе борт А321 "Уральских авиалиний" был вынужден совершить экстренную посадку в кукурузном поле в Подмосковье из-за того, что в оба двигателя самолёта попали птицы.