Самая старая женщина США скончалась в возрасте 114 лет

28 ноября скончалась Алелия Мерфи, старейшая жительница США, сообщает CNN.

Она была признана самой старой женщиной в Соединённых Штатах после смерти в январе 2019 года 114-летней Лесси Браун (Lessie Brown) из штата Oгaйo.

Мерфи родилась в июле 1905 года в штате Северная Каролина и жила в Нью-Йорке с 1926 года. Она почти всю жизнь работала швеёй. Последние годы провела с одной из внучек и помощницей.

Теперь старейшей жительницей США считается Хестер Форд 1905 года рождения, а самая старая женщина в мире — 116-летняя японка Канэ Танако.