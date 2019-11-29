СМИ: Банк России предложил запретить расплачиваться биткоинами за покупки

Криптовалюта уже запрещена в Индонезии, Исландии, Боливии, Бангладеш, Вьетнаме, Эквадоре и на Тайване.

Банк России и Росфинмониторинг готовят инициативу, по которой использование криптовалюты будет запрещено для оплаты товаров и услуг. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта.

Такие изменения призваны бороться с преступлениями в области виртуальных денег. Но руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко считает, что это всё равно не поможет избавиться от серого сектора, а только лишит государственную казну доходов от налогов с оборота криптовалюты.

Какое наказание будет предусмотрено за нарушение запрета, пока не известно. "Известия" сообщают о возможном уголовном наказании в виде пяти-восьми лет лишения свободы.

В ЦБ РФ информацию о законопроекте не подтвердили, однако заявили, что готовы его поддержать. Той же позиции придерживается и Министерство финансов.

На данный момент пользование криптовалютой в РФ не запрещено, хотя и не разрешено. К оплате её принимают некоторые интернет-магазины, оплату в таком эквиваленте берут за свою работу и многие фрилансеры.

Криптовалюта запрещена в Индонезии, Исландии, Боливии, Бангладеш, Вьетнаме, Эквадоре и на Тайване. В Китае ею можно пользоваться только для личных транзакций.