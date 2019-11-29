Медведчук заявил, что Украина может остаться без газового контракта

По его мнению, киевские власти уже потеряли время и не успеют до конца года подписать какие-либо соглашения с Москвой.

Украина рискует остаться без нового газового контракта с Россией и лишиться транзита голубого топлива через свою территорию. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук.

— Сегодня вряд ли есть механизмы, которые смогут предотвратить утрату транзита российского газа через Украину. Потому что ситуация складывается таким образом, что мы потеряли время, говорить о новом транзитном контракте уже поздно, — заявил политик.

По его словам, документ может быть подписан не позднее 13 декабря, потому киевские власти уже не успеют подписать нового соглашения с Москвой.

При этом для Незалежной выгодным считался лишь один вариант, при котором был бы создан газовый консенсус между Украиной, Россией и Евросоюзом.

— Этого украинская власть не сделала, а потому все другие результаты будут негативными для Украины. Потому что от прекращения транзита газа в Европу мы потеряем поступления в госбюджет в размере около трёх миллиардов долларов, — добавил Медведчук.

Напомним, 28 января в Вене Россия и Украина провели очередные переговоры по газовому вопросу.