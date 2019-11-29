Бывший министр юстиции Незалежной о кризисе на Украине: Самая нищая страна

Бедность на Украине является прямым последствием событий Майдана. Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne рассказала экс-министр юстиции страны Елена Лукаш.

— Единственным критерием кризиса является результат, а результат налицо: Украина самая нищая, самая вымирающая, самая несчастная, самая болеющая страна. Тот, кто не видит прямой причинно-следственной связи между Майданом и этими событиями, просто нездоровый физически и психически человек, — заявила Лукаш.

По её мнению, ситуацию в стране нужно было регулировать самыми жёсткими методами. При этом она сожалеет, что была членом команды, которая не справилась с урегулированием кризиса.

Жертвами столкновений на Майдане стали более сотни человек. Новые власти страны возложили ответственность за погибших на бывшего президента Незалежной Виктора Януковича и подразделение МВД "Беркут". Последнее было распущено после протестов, несмотря на то что и "Беркут", и Янукович свою вину в сложившейся ситуации отрицают.