Елена Летучая вышла в свет в платье с глубоким декольте и покорила подписчиков

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Известная российская телеведущая Елена Летучая поделилась фотографиями и видео с премии Super Woman журнала GQ. На церемонию ведущая пришла в облегающем чёрном платье с выразительным декольте.

Когда рад, что успел на премию к друзьям (из GQ)

подписала фото Елена Летучая

Ведущая зажигательно танцует под звучащую в зале музыку, даже не выходя из-за стола. Она также выложила фото в полный рост, где во всей красе видно изысканный вечерний наряд.

Каким качеством должна обладать SuperWomаn? Я считаю, в наше время самое суперкачество — быть собой!

Елена Летучая

От глаз поклонников не укрылся откровенный вырез на платье экс-ревизорро. Несмотря на явное преобладание восторженных комментариев под фото, мнения подписчиков всё-таки разделились.

Красотка Лена. Шикарное декольте...

ulllekvolkova

А вы не замужем? Такой вырез мне кажется чересчур откровенным и может смущать женатых мужчин

765_an

Платье — шик

javokhir_richman

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