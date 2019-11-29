Глава Минобороны Великобритании назвал Россию "реальной угрозой" для НАТО

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия представляет "реальную угрозу" для НАТО, и призвал к международному сотрудничеству для противостояния. Такое мнение он высказал во время предвыборных дебатов в Объединённом королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны RUSI.

— Россия шаг за шагом, миллиметр за миллиметром тестирует нашу решимость. Отчасти она использует Украину, чтобы сделать это, использует гибридный способ ведения войны, — подчеркнул политик.

Он добавил, что ЕС, НАТО и Five Eyes (сотрудничество спецслужб Новой Зеландии, Австралии, Канады, Соединённого Королевства и США) должны объединить усилия, чтобы дать совместный отпор.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг факт вмешательства России в референдум по Brexit.