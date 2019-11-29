За минувшую неделю 23 летательных аппарата вели разведку вдоль границ России

За неделю с 25 по 29 ноября 23 летательных аппарата вели разведку у границ России, это следует из инфографики газеты "Красная звезда".

Российские истребители 16 раз поднимались в небо для защиты госграницы, нарушений воздушного пространства не было выявлено.

Военнослужащие выполнили 144 лётные смены на 46 аэродромах. Также отмечается, что в море на боевом дежурстве находилось более 60 подводных лодок и кораблей.

На прошлой неделе у границ РФ было замечено 28 летательных аппаратов, в воздух было поднято 19 истребителей из сил ПВО.