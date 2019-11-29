Сирийские военные сбили турецкий беспилотник

Сирийская армия сбила беспилотник ВВС Турции на севере провинции Хасеке. По данным SANA, летательный аппарат совершал разведывательный полёт. После того как его сбили, он упал возле селения Хаму и оказался в руках сирийских солдат.

Ранее СМИ сообщали, что силы властей отразили у города Телль-Тамер в провинции Хасеке атаки боевиков сирийской оппозиции, которые вторглись в северные районы страны вместе с турецкими войсками. В результате артиллерийских атак сирийской армии боевики понесли потери в живой силе и технике.

За помощью к сирийскому командованию обратились жители окрестных сёл. Люди страдают от мародерства организованных группировок. По данным агентства, они грабят жилища мирных граждан, захватывают скот и запасы урожая, забирают в заложники мужчин и юношей.

Сообщается, что сирийские войска размещены в провинции Хасеке, чтобы обезопасить движение транспорта по шоссе между центрами Хасеке и Алеппо.