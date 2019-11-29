Ещё один красивый городок на Сицилии продаёт дома за евро

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Фото © Pixabay 

В нём можно открыть отель, кафе или магазин, единственное условие — у владельца должна быть финансовая возможность восстановить недвижимость.

На Сицилии снова можно купить домик за один евро, на сей раз щедрое предложение действует в городе Бивона, рассказало издание The Sun.

Это связано с нехваткой жителей в регионе, молодёжь уезжает на материк, многие здания пустуют. Как рассказала советник по культуре Анжела Канниццаро, власти хотят восстановить местность до "эпохи Возрождения", когда она процветала.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Lietach" target="_blank"><strong>Julieta Cuneo</strong></a></p>

Ограничений на использование домов нет — в них можно жить или открыть отель, магазин, ресторан. Однако у владельца должно быть не менее двух с половиной тысяч евро на восстановление и ремонт недвижимости.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Escursionismoit" target="_blank"><strong>Escursionismo.it</strong></a><a href="https://twitter.com/Escursionismoit" target="_blank">‏</a></p>

В мае на Сицилии раздавали дома за один евро в городе Муссомели, а в июне одно из таких зданий приобрёл австралиец.

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