Ещё один красивый городок на Сицилии продаёт дома за евро

В нём можно открыть отель, кафе или магазин, единственное условие — у владельца должна быть финансовая возможность восстановить недвижимость.

На Сицилии снова можно купить домик за один евро, на сей раз щедрое предложение действует в городе Бивона, рассказало издание The Sun.

Это связано с нехваткой жителей в регионе, молодёжь уезжает на материк, многие здания пустуют. Как рассказала советник по культуре Анжела Канниццаро, власти хотят восстановить местность до "эпохи Возрождения", когда она процветала.

Ограничений на использование домов нет — в них можно жить или открыть отель, магазин, ресторан. Однако у владельца должно быть не менее двух с половиной тысяч евро на восстановление и ремонт недвижимости.

В мае на Сицилии раздавали дома за один евро в городе Муссомели, а в июне одно из таких зданий приобрёл австралиец.