Адвокат заявил, что сын Сафронова вряд ли пойдёт в суд из-за видео с самолёта

Он считает, что пассажира, снявшего ролик, найти несложно, но взыскать с него серьёзную моральную компенсацию вряд ли получится.

Адвокат Луки Затравкина, сына художника Никаса Сафронова, Сергей Жорин усомнился в том, что тот будет судиться из-за видео, на котором заснято, как его "засосало" в унитаз в самолёте, сообщил портал Nation News.

— Что касается судебных перспектив, то он может разве что 50 тысяч рублей выиграть за нарушение права на изображение. Ну, предположим, ещё 50 тысяч рублей — за вмешательство в частную жизнь. И всё, больше никаких вариантов нет, — отметил юрист и добавил, что Лука — человек добрый и отходчивый.

Правозащитник добавил, что найти пассажира, снявшего скандальное видео, несложно, однако едва ли удастся взыскать с него серьёзную сумму моральной компенсации.

Напомним, Лука Затравкин застрял в унитазе Boeing во время рейса из Казани в Москву, видео появилось в соцсетях. Позже молодой человек пригрозил судом из-за ролика, на котором он выставлен в неловком свете. Никас Сафронов призвал относиться к инциденту с юмором.