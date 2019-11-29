"Росконтроль" узнал, в каких приправах для плова можно найти кишечную палочку

По итогам испытаний сразу два образца попали в чёрный список организации и не рекомендованы к покупке.

"Росконтроль" провёл исследование ряда приправ для плова и рассказал, какие лучше не брать с полок магазинов. Результаты испытаний приводятся на сайте организации.

Специалисты проверили такие марки, как Maggi, "Маркет Перекрёсток", Kamis, "Cykoria, Kotanyi / Коллекция приправ", "Приправыч" и "Волшебное дерево", образцы закупались в обычных сетевых магазинах, где их приобретают рядовые покупатели.

— Эксперты проанализировали соответствие продукции заявленной маркировке, а также составу. Изучили физико-химические свойства продукта, в том числе пищевую ценность, протестировали на микробиологические показатели, наличие плесени, проверили наличие токсичных соединений, красителей, провели скрининг на 140 известных пестицидов, а также органолептические свойства, — отмечается в отчёте.

В состав практически всех приправ входит паприка, а также тмин, чеснок, чёрный перец, куркума, барбарис, кориандр, сахар, шалфей, лавровый лист, горчица, мускатный орех, звездчатый анис, сушёные овощи. Больше всего компонентов у бренда Camis.

Эксперты также отметили содержание соли. Если её количество не указано на упаковке, потребитель не может точно рассчитать, сколько специй можно положить в блюдо, и рискует пересолить. Чрезмерное потребление хлорида натрия вредно для организма.

Следующим этапом было тестирование на безопасность, как раз по его итогам два бренда попали в чёрный список "Росконтроля". Так, у марки "Приправыч" обнаружена кишечная палочка, вызывающая довольно опасное для человека заболевание, а в приправе Cykoria присутствует плесень и не заявленная в составе кукурузная мука.

Все остальные образцы признаны пригодными для употребления и могут быть рекомендованы к покупке.