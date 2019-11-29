В список ЕГЭ по иностранным языкам могут включить итальянский

Любопытно, что итальянский с каждым годом набирает популярность среди россиян и сейчас делит с французским третье место по востребованности.

Российско-итальянский форум-диалог по линии гражданских обществ планирует добиться включения итальянского языка в список предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на сопредседателя форума Эрнесто Ферленги.

Он также отметил, что этот вопрос недавно обсуждали и лидеры двух стран.

По данным "Известий", ЕГЭ по иностранным языкам сдаёт каждый девятый школьник. Всего можно сдать экзамен по пяти зарубежным языкам. При этом итальянский с каждым годом набирает популярность среди россиян и сейчас делит с французским третье место по востребованности.

— Важное направление нашей деятельности — сотрудничество в сфере образования, поскольку вклад в молодое поколение — это самый эффективный вид инвестиций. И одним из ключевых направлений нашей работы в этой сфере станет стремление включить итальянский в число иностранных языков, по которым можно было бы сдавать ЕГЭ в России, — заявил Ферленги.

Как пишет газета, в России порядка 14–15 тысяч школьников и студентов изучают итальянский. Однако в список доступных для сдачи ЕГЭ входят только английский, немецкий, французский, испанский и китайский языки (последний ввели только в текущем году). К 2022 году Министерство образования планирует включить экзамен по иностранному языку в список обязательных для сдачи предметов (сейчас их два — русский язык и математика).

В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки инициативу восприняли не с таким радушием.

— Нужно оценить количество выпускников, которые изучают итальянский язык, определить потребности вузов, готовых учитывать итальянский язык в качестве вступительного испытания, наличие специалистов как для разработки контрольных измерительных материалов, так и для проверки экзаменационных работ по итальянскому языку, — пояснил начальник Управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

В профильных вузах же заявили, что такой инициативе рады. В частности, в МГИМО также подтвердили востребованность итальянского языка и рассказали, что в России уже четвёртый год подряд проводят олимпиады по этой дисциплине.

Это не односторонний интерес — в Италии русский язык тоже популярен и тоже третий по востребованности. Его опережают только английский и французский языки. А в некоторых средних школах Италии русский и вовсе входит в обязательную образовательную программу.