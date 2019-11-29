Названы самые финансово благополучные страны Европы

75% опрошенных признались, что имеют возможность откладывать деньги с зарплаты, хотя половину из них сумма отложенного не устраивает.

Топ самых финансово благополучных стран Европы возглавили Германия и Австрия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование шведской компании Intrum AB. А вот к наименее благополучным странам аналитики отнесли Литву и Грецию.

Среди критериев оценки были такие пункты, как способность населения вовремя оплачивать счета, уровень финансовой грамотности, наличие сбережений и отсутствие долгов по кредитам.

Было установлено, что Германия и Дания отличились по первому критерию, Финляндия и Великобритания — по второму, Швеция и Швейцария — по третьему, а Венгрия, Чехия и Эстония — по четвёртому.

При этом исследователи отметили, что почти половина европейцев — 45% — жалуются на то, что их счета растут значительно быстрее, чем их доходы. Процент людей, берущих в долг или пользующихся кредитной картой, вырос за год на 4% и стал равен 25%. При этом 75% опрошенных рассказали, что могут позволить откладывать часть получаемых доходов, однако больше половины недовольны размером той суммы, которую удаётся отложить.

В России 89% представителей среднего класса пользуются кредитными картами. При этом каждый четвёртый россиянин имеет кредит на автомобиль, а каждый пятый — на неотложные нужды. "Займы до зарплаты" только за третий квартал текущего года увеличились на 9,8%, а число просрочек по кредитам за год выросло на 4%.