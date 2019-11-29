Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для США и Европы

РФ и КНР меняют геополитику и становятся центрами притяжения в процессах глобализации.

Турецкая газета Sabah сравнила Россию и Китай со стихийным бедствием для США и Европы. Так, политическое давление Турции больше напоминает цунами, КНР — изменение климата, а РФ — ураган.

— Усиливающееся во всех сферах давление со стороны трио Турция — Россия — Китай всё глубже раскалывает Атлантику. Из-за этого пресса с трёх сторон США и Европа стали походить на пару, которая спит в одной кровати, но видит разные сны. В этой связи положение западных политиков напоминает трагедию музыкантов, которые продолжали играть, когда тонул "Титаник", — отмечается в статье.

Автор отмечает, что Москва становится "центром притяжения" в Египте, Иордании, Ливане, Марокко, Сирии и Тунисе, благодаря этому начинает перешагивать за Восточную Европу, Балканы и Среднюю Азию и через Восточное Средиземноморье расширять свою зону влияния на Северную Африку.

Отмечается, что Турция представляет собой "стальную сердцевину" в ряде регионов и становится полюсом в новой системе глобализации, а Россия передаёт им ядерные вооружения и меняет парадигму.

Однако "сущим кошмаром" для США издание считает Китай, который меняет под себя геополитику, и единственный шанс для них — наладить сотрудничество с Москвой и Анкарой, что, по мнению издания, практически невозможно.