В Шереметьево таксист украл с парковки забытую сумку с подарками из Турции

В Шереметьево таксист украл с парковки сумку с подарками из Турции, которую забыла прилетевшая в аэропорт женщина из Твери, об этом сообщили в Управлении МВД РФ по ЦФО.

Пострадавшая обратилась в полицию, и злоумышленника оперативно задержали.

— Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, транспортные полицейские установили, что забытый пакет похитил столичный таксист. Его удалось задержать по горячим следам. Похищенное изъято, — отметили правоохранители.

Сейчас на мужчину заведено уголовное дело за кражу (часть 2 статьи 158 УК РФ).