Катар упростит получение визы для граждан России на время мундиаля в 2022 году

Катар упростит визовый режим для россиян на время чемпионата мира по футболу, который пройдёт в стране в 2022 году. Об этом заявил глава Катарского агентства поощрения инвестиций шейх Али аль-Валид аль-Тани, сообщает РИА "Новости" .

— Сегодня граждане России получают визу по приезде в Доху, это очень простая процедура. Очевидно, во время чемпионата мира по футболу этот вопрос будет ещё больше упрощён, — отметил он.

Мундиаль впервые пройдёт в арабской стране, где население составляет 2,5 миллиона человек, при этом ожидается, что Катар посетит не менее миллиона болельщиков.

Чемпионат мира будет проходить на восьми стадионах Катара и в семи городах с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Несмотря на обвинение страны во взятке ФИФА, государство активно готовится к предстоящему мероприятию. В мае в стране открылся второй стадион для проведения футбольных состязаний.