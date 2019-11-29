В столице 29 ноября ожидается сильный ветер, осадки и гололедица

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В Москве ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с и гололедица, из-за этого объявлен жёлтый уровень опасности, сообщил Гидрометцентр в пятницу, 29 ноября.

Днём потеплеет до трёх градусов, жителей столицы ждут небольшие осадки и облачность, к ночи похолодает до нуля. Атмосферное давление в пределах нормы — 742 миллиметра ртутного столба.

В Подмосковье холоднее, температура составит минус два-три градуса, в прогнозах дождь и мокрый снег.

Ранее синоптики предупредили, что дороги Москвы с пятницы на субботу скуёт "ледяной панцирь".

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