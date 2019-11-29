В Приморье десятилетний сын полицейского помог отцу найти пропавшего мальчика

Сверстник сына сотрудника органов ушёл из дачного участка и не вернулся. Его мать уточнила, что ребёнок страдает заболеванием, из-за которого он дезориентирован.

Десятилетний сын полицейского из Приморья Никита Шульженко помог найти пропавшего в лесу сверстника. Об этом сообщает УМВД РФ по региону.

В полицию Уссурийска обратилась местная жительница, сын которой находился на дачном участке и пропал. Она объяснила, что мальчик страдает заболеванием, из-за которого дезориентирован.

Поисками ребёнка занялись полицейские, волонтёры и неравнодушные жители. В тот же вечер полицейский Александр Шульженко вернулся домой с дежурства. Узнав о происшествии, он решил присоединиться к поискам, поскольку хорошо знал местность. Его сын, десятилетний Никита, упросил отца взять его с собой.

Полицейский с сыном объезжал дачные участки на машине, с помощью фонарика осматривая тёмные закоулки, куда мог забрести мальчик. В какой-то момент машина застряла в грязи, но отец и сын не сдавались и продолжали поиски.

Не переставая звать пропавшего ребёнка по имени, Никита ушёл на 800 метров от дороги, где и обнаружил заблудившегося мальчика. Тот сидел в кустах и очень замёрз.

Шульженко-старший одел того в свою куртку и связался с родственником пропавшего, который добрался до спасителей ребёнка на внедорожнике. Сам полицейский вернулся вызволять застрявшее авто.

Никите Шульженко полицейские в торжественной обстановке вручили благодарственное письмо и подарок. Начальник полиции Сергей Абрамов отметил смелость и активную помощь мальчика в разыскных мероприятиях. Отцу ребёнка прапорщику Александру Шульженко была объявлена благодарность.