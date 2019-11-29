Генерал РВСН: Ядерное оружие будет актуально, пока не утратит сдерживающей роли

Он также отметил, что невозможно полностью перейти на автоматические системы, поскольку ракеты — грозное оружие и требуют постоянного внимания человека.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения РФ Сергей Каракаев заявил в интервью газете "Красная звезда", что ядерное оружие будет находиться на страже безопасности страны, пока не утратит своей сдерживающей роли.

— Представляется, что значение РВСН в обеспечении безопасности страны сохранится до тех пор, пока в результате научно-технического прогресса или изменения характера международных отношений ядерное оружие не утратит своей сдерживающей роли, — отметил генерал-полковник.

Он также рассказал, что за минувший год ракетные войска выполнили все свои задачи, возросла интенсивность тактической подготовки, военнослужащие прошли необходимую подготовку в полевых условиях.

Каракаев добавил, что в будущем не представляется возможным отказаться от боевых дежурств и полностью перейти на автоматизированную систему управления, поскольку "в руках стратегических ракетчиков находится оружие колоссальной силы, требующее постоянного человеческого внимания".

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