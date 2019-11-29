Глава МИД Норвегии призвала Россию "изменить поведение"

Глава ведомства уверена, что именно эта мера способна изменить отношения Москвы и Брюсселя.

Сложные отношения между Россией и Евросоюзом происходят именно по вине РФ. Такое заявление в интервью Die Welt сделала глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

В качестве примера она привела "аннексию" Крыма, а также ситуацию на востоке Украины. По её мнению, именно эти события повлияли на ухудшение отношений Москвы и Запада.

— Поэтому Москва должна изменить своё поведение, чтобы остальные европейские страны смогли наладить с ней диалог, — заявила глава ведомства.

Кроме того, она назвала логичной модернизацию Российской армии, однако заявила, что это очень беспокоит НАТО.