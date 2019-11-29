В Алтайском крае бешеная лиса покусала сельских жителей

Никому из них не понадобилась госпитализация, однако все проходят курс лечения на дому.

Из-за сезонного голодания лисы в Алтайском крае стали выходить из лесов в сёла и даже нападать на людей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника отдела организации противоэпизоотических мероприятий Управления ветеринарии региона Наталью Кароннову.

— Последние [нападения] произошли в селе Усть-Иша, где лиса покусала двух человек, а потом жители сообщили, что накануне был ещё один случай нападения. Лису застрелили, у неё обнаружено бешенство, поэтому люди провакцинированы, — рассказала Кароннова.

Сообщается, что в Усть-Ише в связи с инцидентом объявлен карантин.

Кароннова также пояснила, что такое явление наблюдается каждый зимний сезон. В лесу хищникам становится нечего есть, и они выходят за его границы в поисках пищи.

Все жители, которых покусала лиса, проходят курс лечения. Все пострадавшие лечатся дома, никто из них не нуждается в госпитализации, отмечает специалист.