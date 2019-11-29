Синоптики прогнозируют грядущей зимой в Москве в полтора раза больше оттепелей

Как уточнили специалисты, для столицы нормой в зимний период является восемь-десять оттепелей, большая часть из которых приходится на декабрь.

Предстоящей зимой синоптики прогнозируют в полтора раза больше оттепелей в Москве, чем обычно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

— В этом году мы прогнозируем, что их (оттепелей. — Прим. Лайфа) будет несколько больше, чем обычно. Примерно в 1,5 раза больше, — рассказал Вильфанд.

Он также отметил, что оттепель возможна в начале декабря, после понижения температуры. Синоптики прогнозируют в столице ноль градусов уже на следующей неделе.

Ранее и.о. директора Гидрометцентра рассказал, когда в России наступит настоящая зима.