На 102-м году жизни скончался бывший премьер Японии Накасонэ

Ясухиро Накасонэ возглавлял список долгожителей среди действующих или бывших глав государств.

В Японии в возрасте 101 года скончался бывший премьер-министр Ясухиро Накасонэ. О смерти политика сообщило японское общественное телевидение.

Политик возглавлял японское правительство с 1982 по 1987 годы, а впоследствии был депутатом нижней палаты парламента Японии на протяжении 50 лет.

Как сообщает ТАСС, сын умершего экс-премьера Хирофуми Накасонэ также является членом парламента и входит в правящую Либерально-демократическую партию страны. Кроме того, как и отец, он являлся в разные годы и членом правительства, занимая посты министра образования и министра иностранных дел Японии.

Отметим, долгое время он возглавлял неофициальный список долгожителей мировой политики. Ясухиро Накасонэ родился 27 мая 1918 года в небольшом городке Такасаки. Теперь этот "титул" перешёл к бывшему южнокорейскому премьер-министру Хён Сын Джону, который в этом году отметил столетний юбилей.