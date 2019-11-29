На Украине рассказали, как США планировали увеличить присутствие в Крыму

США планировали открыть диппредставительство в Крыму ещё в 2008 году. Об этом рассказали бывший глава украинского МИДа Владимир Огрызко и бывший и.о. министра иностранных дел Владимир Хандогий в эфире интернет-канала UkrLife. Такой вопрос, по словам политиков, обсуждался в стране в связи с тем, что в 2008 году Украина не получила план действий по вступлению в НАТО.

— Я, согласовав с президентом (Виктором Ющенко. — Прим. Лайфа) позицию, поехал к Кондолизе Райс (экс-госсекретарь США. — Прим. Лайфа) и подписал вместо соглашения о безопасности — к сожалению, тогда не сложилось, –хартию о стратегическом сотрудничестве, — рассказал Хандогий.

По его словам, одним из пунктов было расширение американского присутствия в Крыму. А Огрызко в то время вёл переговоры с послом США Уильямом Тейлором о создании представительства Штатов.

Последний заверял украинскую сторону, что присутствие в регионе американцев позволит крымчанам "чувствовать себя комфортнее" и даже при условии размещения Черноморского флота РФ неподалёку "чувствовать североатлантические стремления Киева".

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.