США обвинили в недобросовестной конкуренции из-за критики "Северного потока — 2"

В немецком бундестаге отметили, что в работе проекта заинтересованы как Европа, так и Россия, а Соединённые Штаты преследуют лишь собственные цели.

США хотят любыми способами добиться поставок собственного газа на европейский рынок, потому прибегают к недобросовестным методам конкуренции. В частности, критикуют и угрожают санкциями всем участникам проекта "Северный поток — 2". Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

— Эта критика — часть попыток США всеми средствами поставлять на европейский рынок газ, добытый методом фрекинга. Они оказывают давление на Европейский союз и на все европейские страны для того, чтобы на континенте покупали как можно больше газа из Америки и при этом ещё строили терминалы по приёму сжиженного газа. При этом США волнуют свои интересы, а не интересы Германии или Европы. Они хотят обеспечить рынки сбыта и используют недобросовестные методы, — сказал депутат от Левой партии.

При этом, как подчеркнул немецкий депутат, данные действия Вашингтона также крайне спорны с точки зрения международного права.

— Они являются экстерриториальными — применяются за пределами территории США и нацелены на предприятия, которые не являются американскими. Германия и Европейский союз имеют право осуществлять такую энергетическую политику, какую они считают правильной. Для этого нам не нужны консультации и принуждения со стороны США, — сказал глава комитета.

Клаус Эрнст отметил, что в Европе сокращаются объёмы добычи газа, а потому без российского газа ЕС не обойтись. Но в то же время это и не означает прямой зависимости Европы от России, подчеркнул депутат.

— Считаю это бессмыслицей. Зависимость обоюдная — нам нужен газ, а Россия этот газ хочет продавать. Уже на протяжении 40 лет это хорошо работает. Из обоюдной зависимости может получаться плодотворное сотрудничество. Оно имеет ценность и позволяет сохранять понимание, в том числе в сложные времена, — добавил политик.