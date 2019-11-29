Центробанк отозвал лицензию у "Осколбанка"

По данным Банка России, Старооскольский коммерческий агропромбанк проводил сомнительные транзитные операции.

Банк России 29 ноября отозвал лицензию у "Осколбанка". Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Центробанка.

В документе указано, что лицензия изымается в связи с несоблюдением "Осколбанком" законодательства, регулирующего банковскую деятельность, а также нарушением требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма".

По данным ЦБ, Старооскольский коммерческий агропромбанк не выявлял операций, которые подлежат контролю, а также не направлял сведений об этих операциях в уполномоченный орган. Банком России был выявлен ещё ряд нарушений со стороны "Осколбанка", в частности проведение сомнительных транзитных операций.

Приказом постановлено запретить организации "Старооскольский коммерческий агропромбанк" осуществлять банковские операции, а также прекратить её деятельность.

По данным на 1 ноября 2019 года, "Осколбанк" занимал 332-е место в банковской системе России.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации "Вест".