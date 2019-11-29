В Москве избили звезду сериалов "Солдаты" и "Марш Турецкого"

Причём нападение на знаменитого актёра было совершено в его собственной квартире.

Популярного актёра Вячеслава Гришечкина избили в его квартире в Москве. Как сообщает Mash, на артиста напал его же знакомый — 24-летний Джимшит Б., которому он ранее помогал с регистрацией в столице.

По предварительным данным, полицию и скорую на место происшествия вызвали соседи артиста, когда к ним за помощью прибежал сам Вячеслав Гришечкин. А вот нападавший с места происшествия скрылся. Полиция ведёт его поиски.

Прибывшие медики оказали Гришечкину помощь на месте, от посещения больницы для осмотра артист отказался.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве трое неизвестных избили бизнесмена и вымогали у него два миллиона рублей.