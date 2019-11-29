Экс-главе аппарата президента Киргизии продлили арест до февраля

Его подозревают в причастности к захвату в заложники сотрудников спецподразделения "Альфа".

Фариду Ниязову, бывшему главе правительственного аппарата экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, продлили арест до 9 февраля следующего года.

— 29 ноября Первомайский районный суд продлил срок пребывания экс-руководителя аппарата президента Ниязова в СИЗО № 1 до 9 февраля 2020 года, — написала официальный представитель Социал-демократической партии Киргизии Кундуз Жолдубаева в "Фейсбуке".

Напомним, Ниязова задержали по делу о захвате в заложники сотрудников спецподразделения "Альфа" во время штурма особняка Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Тогда спецназовцы начали операцию по задержанию Атамбаева, который подозревался в коррупции, незаконной трансформации земель и прочих преступлениях. На помощь экс-президенту пришли несколько сотен сторонников, которые вступили в столкновение с силовиками и отбили политика. В ходе операции были взяты в заложники шесть спецназовцев, один был убит, многие ранены. Сам Атамбаев признался, что стрелял в силовиков.

После неудачного штурма возбуждено шесть уголовных дел, в том числе по статьям "Убийство", "Покушение на убийство" и "Захват в заложники". Атамбаев 8 августа сдался властям.