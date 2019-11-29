В Хабаровском крае мать не пустила сына домой — и он открыл стрельбу в подъезде

Житель Комсомольска-на-Амуре открыл стрельбу в подъезде после того, как мать не пустила его домой. Женщина обратилась в полицию.

— Женщина сообщила, что её сын вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. После того как заявительница отказалась открывать ему дверь, родственник достал оружие и начал стрелять в подъезде, — говорится в сообщении УМВД России по Хабаровскому краю.

На место приехали полицейские и забрали дебошира в отделение. При личном досмотре у него обнаружили оружие, изготовленное самодельным способом из пистолета Baikal МР-79, и патроны.

Сотрудникам полиции мужчина сообщил, что оружие и боеприпасы нашёл на улице. Возбуждено уголовное дело.