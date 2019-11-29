В "Роскачестве" призвали россиян не потерять голову в чёрную пятницу

Памятка шопоголика состоит из очень простых правил: с сомнительными ресурсами не связываться, личные данные не оставлять, а платить только в самую последнюю очередь и желательно наличными курьеру при получении товара.

29 ноября в России стартовала глобальная распродажа под названием "чёрная пятница". Но, как правило, в грандиозный праздник шопинга небывалую активность проявляют и мошенники. Под видом сумасшедших скидок и акций они могут реализовывать контрафактные и фальсифицированные товары, а также использовать ажиотаж с целью кражи средств, получая данные банковских карт пользователей. "Роскачество" напомнило россиянам простые правила, которые позволят сохранить нервы и кошелёк.

В первую очередь эксперты не советуют переходить по подозрительным ссылкам из почтовых рассылок или социальных сетей и уж тем более не вбивать туда свои личные данные или реквизиты банковской карты. Лучше всего вручную ввести в браузере адрес интернет-магазина, приславшего письмо, и найти интересующий вас товар. Имеете дело с незнакомым вам интернет-магазином? Нелишним будет и проверить дату регистрации домена с помощью Whois-сервисов. Если домен был зарегистрирован недавно, то есть в преддверии самой распродажи, от покупок лучше отказаться.

— Обратите внимание на доменное имя сайта — мошеннические ресурсы имеют схожие с известными магазинами, но написанные с ошибками или заменёнными символами названия (ali-express, wildberies, 0z0n), — отмечают в памятке шопоголика эксперты "Роскачества".

Перед покупкой специалисты советуют внимательно изучить информацию об оплате. Если там указаны реквизиты физического лица, номер карты или электронного кошелька, риск нарваться на мошенников возрастает многократно.

Розыгрыши призов, которые проводятся в чёрную пятницу, — это ещё один риск для россиян. Как правило, их устраивают на фишинговых сайтах с помощью сложной и детально проработанной механики. От участника требуется совершение целого ряда действий: заполнение анкеты, прохождение опроса. Но подумайте, стоит ли давать разрешение на использование ваших личных данных, которые могут быть переданы в руки третьих лиц и использованы в неизвестных вам целях?

Но даже если вам сообщили, что вы уже победитель, это может стать ещё одним тревожным звоночком и "приветом" от мошенников.

— Представим такую картину: участник выигрывает приз, но, чтобы его доставили по месту назначения, победителю приходится заплатить немалую сумму. А иногда приз и вовсе не доходит до победителя — это обычный лохотрон. Опомнившись, победитель пытается связаться с мошенниками, даже иногда обращается в полицию, но преступники, получив деньги, сразу пропадают с радаров, — предупреждает "Роскачество".

Напомним, что, согласно последнему исследованию, 57% россиян не верят в скидки, которые предлагает чёрная пятница. Но в то же время целых 70% респондентов признались, что всё равно продолжат закупаться в день самых больших распродаж в году. Эксперты назвали это "экономическим парадоксом".

Также Лайф сообщал, что четверть россиян потратит в чёрную пятницу больше 30 000 рублей. Большая часть опрошенных, 79%, хочет приобрести электронику, затем по популярности идёт бытовая техника — 36%, только потом идут покупки одежды и обуви — 32% и 24% соответственно.