Отец срочника Шамсутдинова рассказал Лайфу о первой встрече с сыном в изоляторе

По его словам, парень сильно похудел, но на условия содержания не жаловался. Сказал, что кормят лучше, чем в армии.

Отец Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье, рассказал Лайфу о первой встрече с сыном после трагедии — уже в изоляторе.

По словам Салима Шамсутдинова, первый их разговор состоялся в Чите, родственники общались около часа. Во время встречи отец передал сыну зимние вещи — начиная с носков.

— Он же голый там был... Там, говорят, зима холодная. Он не улыбался. Взгляд тяжёлый, мужской, не такой задорный, как когда в армию уезжал. Он сильно похудел, на килограммов 15–20, — поделился с Лайфом мужчина.

Он добавил, что сын спрашивал о доме и родственниках, а отец в ответ интересовался условиями в изоляторе.

— Сказал, что тут кормят лучше, чем в армии. В камере сидит четыре человека. Всем привет передавал. Сказал мне, чтобы я к нему не катался, у меня же инсульт, — рассказал Салим.

Напомним, 25 октября военнослужащий Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом посёлке Горном в Забайкальском крае. Восемь военнослужащих погибли, ещё два, в том числе 19-летний Евгений Графов, были ранены. Графов получил пулю в голову, в больнице его ввели в состояние искусственной комы.