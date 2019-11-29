В Московском зоопарке медведи ушли в спячку

Работники зверинца теперь будут ходить "буквально на цыпочках" у их вольеров, чтобы не разбудить животных.

В Московском зоопарке три медведя впали в спячку. Об этом сообщили в официальной группе зоопарка в Facebook.

Камчатская медведица Роза и два гималайских медведя — Алладин и Будур — проведут зимний сезон в своих искусственных берлогах. Во время спячки специалисты зоопарка будут тщательно следить за их состоянием, а также за тишиной вокруг вольеров.

— Рядом с их вольерами ни в коем случае нельзя шуметь. Сотрудники ходят буквально на цыпочках, но при этом регулярно проверяют состояние своих подопечных, — рассказали сотрудники зоопарка.

Из-за аномально тёплой осени зоологи боялись, что медведи могут не впасть в спячку, однако ноябрьское похолодание свело на нет опасения специалистов. За сном животных в течение всей зимы будут наблюдать по видеотрансляции, которая ведётся круглосуточно.