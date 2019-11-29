В Севастополе ФСБ задержала украинскую шпионку

Это уже второй подобный случай за месяц. Ранее был задержан военнослужащий из Ростова-на-Дону.

Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе россиянку, которая подозревается в сборе сведений для разведки Минобороны Украины. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Как сообщили в ведомстве, женщина была завербована по заданию Главного управления разведки ВСУ. Она "целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера" и теперь стала фигуранткой дела о государственной измене. Другие подробности не приводятся.

А всего несколько дней назад в Ростове-на-Дону был задержан российский военнослужащий, который, по данным ФСБ, также занимался шпионажем в пользу Украины.