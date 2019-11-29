Шестилетний мальчик почти год проходил с резиновой прокладкой в носу

Обошлось без серьёзных последствий. Инородный предмет не привёл к деформациям органа.

Врачи Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии (НИКИО) им. Л. Свержевского извлекли из носа шестилетнего мальчика круглую двухсантиметровую резиновую прокладку, которая попала туда почти год назад.

Впервые родители обратились за помощью по месту жительства к подмосковным врачам десять месяцев назад, когда ребёнок пожаловался на затруднённое дыхание через правую половину носа. Также из носа мальчика доносился специфический запах.

После диагностики и тщательного промывания специалисты поняли, что в носу находится инородный предмет.

— С помощью специальных инструментов специалисты извлекли посторонний предмет — им оказалась круглая двухсантиметровая резиновая прокладка, — передаёт АГН "Москва" сообщение пресс-службы медучреждения.

Несмотря на то что прокладка находилась в носу долгое время, это не привело к серьёзным последствиям и деформации органа, отмечают врачи.

Ранее Лайф сообщал, что врач оставил катетер в носу пациентки, через 10 лет ей пришлось лечь под нож.