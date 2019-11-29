В Башкирии "Ладу" разорвало надвое при лобовом столкновении

Передняя часть отечественного автомобиля оказалась примерно в двадцати метрах от задней.

Страшная авария произошла в Башкирии. В Дюртюлинском районе республики на загородной трассе столкнулись два легковых автомобиля. Один из них — Lada Priora — в результате оказался разорван надвое.

На снимках с места аварии, которые получил Лайф, видно, что передняя часть автомобиля лежит в нескольких десятках метров от задней. В этой машине кроме водителя ехал пассажир. Оба они погибли.

Что касается второй машины, по предварительной информации, "фольсквагена", то у неё сильно смят лишь отсек двигателя. Автомобиль после удара загорелся, водитель был доставлен с ожогами в районную больницу.

В этом месяце в Башкирии уже случалась подобная авария. Тогда "Лада" влетела в "Урал", что также привело к гибели двух человек в отечественном автомобиле.