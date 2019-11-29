Российские банки нашли новый вирус, который похищает деньги через приложение

При этом в кредитных организациях отмечают, что такие случаи единичны и в общей доле мошеннических действий с использованием технологий незначительны.

Ряд российских банков столкнулся с новым вирусом, похищающим деньги. Троян способен автоматически переводить средства через банковские мобильные приложения на Android. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Group-IB.

Вирус захватывает банковские программы на зараженном смартфоне и автоматически переводит деньги на счёт злоумышленников. Такой вид зловредных программ появился в 2019 году.

Эксперты предупреждают, что мошенники часто маскируют вирусы под игры или другие приложения, а также под файлы, а затем распространяют их в виде ссылки на сомнительных сайтах и торрент-трекерах, по электронной почте и СМС. Если троян надо скачать и установить, он заражает смартфон и начинает работать даже без ведома владельца устройства.