Эксперт рассказала, как долго можно хранить бананы

Специалист порекомендовала обращать внимание на внешний вид фруктов в магазине и не класть их в холодильник после покупки.

Специалист по качеству питания Екатерина Чердакова рассказала, сколько и как правильно хранить бананы. По её словам, их лучше не откладывать надолго: держать не более семи суток при температуре 13–14 градусов. Фрукты не стоит класть в холодильник.

— При температуре ниже 13 градусов темнеет мякоть, кожура становится серовато-жёлтой, теряется аромат. В худшем случае кожура может полностью почернеть. Такие бананы есть не стоит, — отметила специалист в интервью агентству "Москва".

Чердакова отметила, что хранить бананы в тепле также не рекомендуется. При высокой температуре мякоть фрукта становится киселеобразной.

Специалист рекомендует покупать зелёно-жёлтые или ярко-жёлтые бананы. Фрукт с зелёной кожурой Чердакова советует положить в целлофан и поместить в тёмное прохладное место на несколько дней, чтобы он дозрел. Эксперт также посоветовала при покупке обращать внимание на внешний вид бананов: фрукты с трещинами и разломами покупать не стоит.

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