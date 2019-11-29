Глава СКР Александр Бастрыкин посетил Сирию

Председатель Следственного комитета дал поручения по расследованию дел о преступлениях в отношении российских военнослужащих на территории САР.

В сирийскую столицу с рабочим визитом прибыл председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В Дамаске он провёл переговоры с начальником Бюро национальной безопасности Сирийской Арабской Республики Али Мамлюком и министром юстиции Сирии Хишамом аш-Шааром. В ходе беседы представители силовых ведомств двух стран отметили успех в борьбе с терроризмом и экстремизмом в регионе.

— Участники встречи сошлись во мнении о необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества и развития прямых контактов между российскими и сирийскими правоохранительными органами в целях оперативного содействия расследованию преступлений по уголовным делам террористической направленности, разделяя принципиальную позицию о том, чтобы все лица, причастные к совершённым противоправным деяниям, были привлечены к уголовной ответственности, — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Стороны договорились не только о продолжении, но и расширении сотрудничества. Например, глава СКР предложил министру юстиции Сирии рассмотреть вопрос о сотрудничестве в научно-образовательной сфере, включая вопросы подготовки кадров в образовательных организациях СК России. Также Александр Бастрыкин поделился с сирийскими коллегами данными о новейших криминалистических методиках и применяемой российскими криминалистами технике.

После встречи с сирийскими министрами Александр Бастрыкин встретился с чрезвычайным и полномочным послом России Александром Ефимовым и дипломатами посольства, поблагодарив их за содействие СКР и помощь в организации работы следователей ведомства в ближневосточной республике. Затем глава СКР отправился на российскую авиабазу Хмеймим, где возглавил оперативное совещание по вопросам расследования преступлений, совершённых в отношении российских военнослужащих на территории Сирии.

— Александром Бастрыкиным даны поручения и рекомендации по конкретным уголовным делам. Одновременно глава ведомства отметил высокий профессионализм сотрудников СК России при проведении ими на территории Сирии следственных и иных процессуальных действий, — добавила Петренко.

Как сообщал Лайф, ранее президент России Владимир Путин заявил, что благодаря действиям российских военных и спецслужб удалось предотвратить массовый исход боевиков из Сирии в РФ.