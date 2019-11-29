Полиция начала проверку сообщений о продаже жира щенков в Сибири

Автор объявления позднее удалил запись из Сети, а на вопросы журналистов сообщил, что весь "товар" уже продан.

Полиция Красноярска проводит проверку информации о размещении местным жителем в Сети объявлений о продаже жира щенков. По информации местных СМИ, в рекламе сообщалось, что для получения жира использовались собаки породы лайка, разведением которых автор объявления якобы занимается уже 15 лет.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Управление МВД по Красноярскому краю, объявление из Сети уже удалено, однако это не повод для отмены проверки.

— По факту материала в СМИ об объявлении проводится проверка. По итогам будет принято решение, — сказал собеседник агентства.

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