Россияне рассказали, что будут дарить близким на Новый год

По результатам исследования оказалось, что 5% граждан не собираются делать подарки.

Большинство россиян собираются дарить подарки на Новый год своим родным и близким. Это следует из результатов опроса, проведённого Mail.Ru Group и ResearchMe, сообщает ТАСС.

Согласно полученным данным, более 50% опрошенных ещё не думали о том, что будут дарить, а чуть больше трети (38%) уже спланировали новогодние сюрпризы. 5% респондентов по тем или иным причинам отказываются от идеи дарить подарки на Новый год.

Исследователи отметили, что большинство россиян при выборе подарка планируют уложиться в сумму от 2 до 5 тысяч рублей. При этом женщины планируют потратить меньше, чем мужчины.

По результатам опроса, супругам и вторым половинкам большинство россиян планируют дарить ювелирные украшения, косметику и парфюм. Родителям собираются дарить парфюмерию, бытовую технику и косметику. Среди популярных подарков для детей оказались игрушки и электронные гаджеты.

Опрос проводился по всей территории Российской Федерации среди пользователей Рунета в возрасте от 14 лет. В нём приняли участие около 5,9 тысячи человек.

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