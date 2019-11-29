Украинская шпионка из Севастополя оказалась служащей Черноморского флота

Депутат Госдумы отметил, что это одно из доказательств "масштабной шпионской войны" против России.

Женщина, задержанная в Севастополе по делу о государственной измене, является гражданской служащей Черноморского флота. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

— Задержание служащей российского Черноморского флота за шпионаж в пользу соседней страны — один из сотен фактов, доказывающих, что против нашей страны ведётся масштабная шпионская война, — приводит РИА "Новости" его слова.

Напомним, в отношении задержанной заведено уголовное дело по статье "Государственная измена". В ФСБ рассказали лишь, что она "целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера".

А десять дней назад был задержан российский военнослужащий, который также занимался шпионажем в пользу Украины.