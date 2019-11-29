Умершая в отделе полиции 28-летняя жительница Оренбурга оказалась боксёршей

В отношении девушки проводилась проверка по причастности к умышленному причинению лёгкого вреда здоровью.

Умершая в отделе полиции в Оренбурге 28-летняя местная жительница оказалась бывшей профессиональной спортсменкой. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник в следственных органах региона, она занималась боксом, отчего и пострадал её сожитель.

Девушка просто нокаутировала молодого человека, из-за чего тот попал в больницу, а ей грозило наказание по статье УК РФ "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью".

Установлением обстоятельств гибели девушки занялись следователи СУ СКР по Оренбургской области.