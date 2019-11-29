Аэропорт Еревана не смог принять два рейса из Москвы из-за сильного тумана

Двум пассажирским лайнерам вместо столицы Армении пришлось садиться в Астрахани и в Сочи.

Работа международного аэропорта "Звартноц" в Ереване утром в пятницу была нарушена из-за сильного тумана. Об этом сообщает российско-армянское информационное агентство. Воздушная гавань не смогла принять несколько рейсов, в том числе два самолёта из Москвы.

Кроме того, из-за погодных условий не был выполнен рейс Вена — Ереван, а самолёт, следующий из Варшавы в столицу Армении, вернулся в аэропорт вылета.

В Комитете гражданской авиации Армении информируют, что туман над центральной и западной частью страны до сих пор сохраняется, но постепенно начинает рассеиваться.

Ранее Лайф сообщал, что из-за тумана в Бишкеке, где проходил саммит ОДКБ, российский борт номер один хотели направить в Алма-Ату, однако пилот президента сказал "посажу!" и филигранно приземлился при сильнейшем тумане, едва ли не на ощупь. А вот самолёт министра обороны Сергея Шойгу пришлось направить на второй круг, и в результате он сел в соседней республике.