Глава пресс-службы МВД Москвы Юрий Титов покинул пост

Лайф узнал имя его преемника. Им стал бывший начальник отделения пропаганды ГИБДД по Пермскому краю.

Глава пресс-службы столичного главка МВД полковник Юрий Титов покидает свой пост. Об этом Лайфу заявили в самом ведомстве. Его преемником назначен Васенин Владимир Владимирович. Ранее он работал начальником отделения пропаганды ГИБДД по Пермскому краю.

Официально причины отставки Титова не называются, однако в СМИ прошла информация, что это связано с делом Ивана Голунова. Ранее полковника привлекли к дисциплинарной ответственности после того, как главк опубликовал снимки нарколаборатории под видом фото из квартиры журналиста.

Сам Титов в комментарии РБК заявил, что его не уволили, а он "просто переходит на другую работу".