Россиянка перепутала педали и впечатала "тойоту" в дом

Сильные повреждения получили и легковушка, и здание. Водитель попал в больницу.

В Комсомольске-на-Амуре женщина-водитель въехала на праворульном автомобиле Toyota Allion в стену дома. ДТП произошло на пересечении проспекта Победы и улицы Орехова.

Перед тем как протаранить дом, легковушка на перекрёстке столкнулась с машиной Toyota Camry. По предварительным данным, испугавшись, водитель Toyota Allion перепутал педали, отчего машина быстро преодолела несколько десятков метров до стены рядом стоящего дома. Женщина-водитель попала в больницу с травмами.

Досталось и дому. Небольшая машина буквально пробила дыру в кирпичной стене.

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